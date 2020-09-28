Происшествия

В Пскове расследуют дело в отношении гражданина Киргизии, напавшего на полицейского

В Пскове расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, утром 31 декабря 2016 года двое нетрезвых граждан Киргизской Республики были застигнуты полицейскими в момент повреждения припаркованных во дворе дома на улице Звездной в Пскове автомашин. Двое дебоширов оказали активное сопротивление, применили насилие в отношении одного из стражей порядка.

«В дальнейшем предполагаемые злоумышленники скрылись, в связи с чем были объявлены в федеральный розыск. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 2019 году один из подозреваемых был задержан в городе Санкт-Петербурге и осужден. В настоящее время его подельник задержан в Предуралье», - рассказали в ведомстве.

По ходатайству следователя Свердловский районный суд города Перми избрал в отношении этого фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.