Происшествия

Псковичке лифтом отрубило четыре пальца

Сегодня, 26 октября, в доме №67 по улице Коммунальной в Пскове 42-летней женщине лифтом отрубило четыре пальца, сообщает ГТРК «Псков». По словам родственников, пострадавшая была госпитализирована в областную больницу и прооперирована.

После происшествия на место выезжали следователи, представители управляющей компании и организации, обслуживающей лифтовое оборудование.

По словам жильцов дома, лифт установлен 30 лет назад и периодически выходит из строя. Как сообщила дочь пострадавшей, женщина выходила гулять с собакой, поводок, видимо, зажало лифтом. «Она попыталась спасти собаку. В итоге лифтом отрезало пальцы. С лифтом проблемы давно, да. Лифт периодически застревает, либо не работает, его отключают просто», - рассказала дочь пострадавшей.

Позже выяснилось, что лифт исправен, а причиной происшествия стало нарушение правил пользования лифтом.