Происшествия

В Петербурге при странных обстоятельствах погиб биолог мирового уровня

В Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах погиб биолог мирового уровня Александр Каганский, который в последнее время работал над вакциной от коронавируса в Шотландии. Его тело с ножевыми ранениями нашли под окнами на Замшиной улице, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.



Источник фото: Mash на Мойке, Telegram

45-летний Александр Каганский много лет работал в университетах в Петербурге, Вашингтоне и Эдинбурге. Он занимался поисками лекарства от рака и плотно общался со светилами мировой науки: например, со своим коллегой по шотландскому университету, профессором физики Питером Хиггсом - нобелевским лауреатом, предсказавшим тот самый бозон Хиггса.

Накануне Каганский прилетел в Петербург навестить могилы умерших родителей и остановился у своего одноклассника по престижной 566-й школе.

Ночью погибшего Каганского нашли лежащим на асфальте: он умер от падения, на теле - следы от ножа. Предварительно, перед этим у приятелей случилась потасовка, после которой бывший одноклассник выбросил ученого с балкона. Последний свою вину отрицает и говорит, что биолог совершил суицид.