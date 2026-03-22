В Пскове продолжается розыск мужчины, скрывающегося за совершение ДТП

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району возбудил уголовное дело в отношении жителя областного центра Омонова Сулаймона Азамат Угли, 1996 года рождения, студента одного из псковских вузов, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящее время С.А.Омонов скрывается от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в розыск. Всех, кто располагает информацией о местонахождении гражданина Омонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 59-33-00, 59-33-10, 8-911-380-44-05 или 102, 112.