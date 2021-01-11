Происшествия

Кража денег обернулась для красногородца условным лишением свободы

Условное лишение свободы сроком на 6 месяцев с аналогичным испытательным сроком получил житель Красногородского района за кражу денег с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установили, что мужчина, воспользовавшись телефоном потерпевшей, решил украсть ее деньги с банковского счета. Через приложение «Мобильный банк» он перевел 8 тысяч рублей на счет банковской карты, открытой на его имя. Затем злоумышленник обналичил похищенные деньги через банкомат.

Пыталовский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Приговор суда вступил в законную силу.