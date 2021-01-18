Происшествия

Серийного вора-наркомана осудили в Великих Луках

Ранее судимого 35-летнего жителя Великих Лук приговорили к лишению свободы за серию преступлений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области, мужчину признали виновным в совершении грабежа и кражи, мошенничества, незаконного приобретения и хранения наркотиков.

Злоумышленник совершил грабеж 11 декабря 2019 года, когда подошел к прохожему и выхватил из его руки телефон. Он причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму более 5600 рублей.

Спустя два дня нетрезвый подсудимый попросил у знакомого мобильный телефон для звонка. Он забрал гаджет себе и скрылся в подъезде одного из домов. Стоимость похищенного составила 6800 рублей. А 8 января 2020 года подсудимый прошел в квартиру своего отца и украл его мобильный телефон стоимостью более 15000 рублей.

Следующее преступление мужчина совершил 28 февраля 2020 года, когда находился в доме на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Там при помощи чужого мобильного телефона он заказал в интернет-магазине наркотическое средство. После оплаты на телефон пришло сообщение о местонахождении «закладки». В указанном месте подсудимый нашел и забрал пакет с наркотиком. В ходе оперативно-розыскного мероприятия на станции «Великие Луки» при личном досмотре у него изъяли это наркотическое средство.

29 февраля 2020 года в доме на улице Винатовского злоумышленник попросил у знакомого подростка мобильный телефон для звонка, после чего оставил гаджет при себе. Вместе с несовершеннолетним он поехал на такси к торговому центру, и во время движения он якобы выбросил телефон из автомобиля.

Подсудимый полностью признал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений. По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.