Происшествия

Девушку с наркотиками задержали псковские полицейские

В Пскове задержана горожанка с метилэфедроном. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, в областном центре 22 января около 20.00 возле дома по улице Николая Васильева наряд полиции обратил внимание на незнакомку, которая что-то искала в кустах, подсвечивая себе сотовым телефоном. Сотрудникам ППС действия этой гражданки показались подозрительными.

Как оказалось, она искала закладку с наркотиками. При личном досмотре у псковички 1995 года рождения стражи порядка обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза показала, что изъятым является наркотическое средство метилэфедрон массой 0,45 грамма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса РФ. Ведется расследование.