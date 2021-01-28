Происшествия

Условный срок получил житель Бежаниц за хранение с 90-х самодельного пистолета

Условное лишение свободы получил житель Бежаниц за хранение самодельного пистолета и пороха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что с 2000 года до ноября 2020 года мужчина незаконно хранил в доме промышленно изготовленный дымный порох весом 67 грамм, а с 1990-х годов - самодельный гладкоствольный пистолет, пригодный для стрельбы.

26 января Бежаницкий районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1, частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и огнестрельного оружия).

Ему назначили наказание по совокупности преступлений в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.