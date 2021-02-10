Происшествия

В Палкино выявлена фиктивная регистрация в квартире

Безработный житель Пскова подозревается в нарушении миграционного законодательства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в декабре 2020 года в квартире дома по улице Островской в поселке Палкино не работающий пскович, 1965 года рождения, осуществил фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации.

Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту проводится проверка.

В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.