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Великолучан осудили за кражу 19 метров рельсов

16.02.2021 17:59|ПсковКомментариев: 0

Жителей Великолукского района осудили за хищение рельсов на перегоне Сердце – Кунья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной транспортной прокуратуре.

Установлено, что в сентябре двое местных жителей, находясь на перегоне Сердце - Кунья, похитили отрезок рельса длиной более 19 метров, причинив ОАО «РЖД» ущерб на сумму свыше 13 тысяч рублей.

Суд признал мужчин виновными в совершении хищения по предварительному сговору и назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Добавим, что подсудимые добровольно возместили ОАО «РЖД» принесенный ущерб.

Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #кража #транспортная прокуратура #великолукский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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