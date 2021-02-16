Происшествия

Великолучан осудили за кражу 19 метров рельсов

Жителей Великолукского района осудили за хищение рельсов на перегоне Сердце – Кунья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной транспортной прокуратуре.

Установлено, что в сентябре двое местных жителей, находясь на перегоне Сердце - Кунья, похитили отрезок рельса длиной более 19 метров, причинив ОАО «РЖД» ущерб на сумму свыше 13 тысяч рублей.

Суд признал мужчин виновными в совершении хищения по предварительному сговору и назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Добавим, что подсудимые добровольно возместили ОАО «РЖД» принесенный ущерб.

Приговор суда вступил в законную силу.