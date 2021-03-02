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Происшествия

Пскович с ножом напал на пожилого мужчину в Новосокольниках

03.03.2021 10:46|ПсковКомментариев: 0

В городе Новосокольники полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбое. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, вечером 26 февраля в квартиру дома по улице Комсомольской зашел гражданин. Угрожая ножом, он открыто похитил деньги у 50-летнего хозяина жилища, после чего скрылся.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый мужчина 1976 года рождения, проживающий в Пскове. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Проводится расследование.

Теги: #Новосокольнический район #разбой #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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