Происшествия

Пскович с ножом напал на пожилого мужчину в Новосокольниках

В городе Новосокольники полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбое. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, вечером 26 февраля в квартиру дома по улице Комсомольской зашел гражданин. Угрожая ножом, он открыто похитил деньги у 50-летнего хозяина жилища, после чего скрылся.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый мужчина 1976 года рождения, проживающий в Пскове. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Проводится расследование.