Происшествия

Пскович получил условный срок за изготовление огнестрельного оружия

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Пскова, который обвинялся в изготовлении и сбыте огнестрельного оружия (часть 1 статьи 223 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

С 2017 по 2018 год пскович, используя основные части пневматического пистолета, изготовил и сбыл своему знакомому огнестрельное оружие, которое по заключению эксперта является пригодным к стрельбе.

Суд признал мужчину виновным в указанном преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и штрафом 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.