Происшествия

Партию спиртного и сигарет изъяли из незаконного оборота в Великих Луках

Партию спиртных напитков и сигарет изъяли из незаконного оборота полицейские в Великих Луках 11 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В магазине по проспекту Гагарина хранилась алкогольная продукция с признаками контрафактности. На это спиртное также не было соответствующей документации, подтверждающей легальность его производства и оборота. Здесь же хранились табачные изделия с акцизными марками другого государства.

Кроме того, в этом магазине выявили и факт реализации алкоголя несовершеннолетнему.

В результате полицейские изъяли из незаконного оборота 114,2 литров алкогольной продукции и 470 пачек сигарет. Идет проверка, добавили в ведомстве.