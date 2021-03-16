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По факту ложного сообщения о минировании школы в Пскове возбудили уголовное дело

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма - «минирования» вечерней школы в Пскове возбудили уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 марта около 10.00 в школу поступил анонимный телефонный звонок о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники УМВД России по городу Пскову, представители МЧС, управления Росгвардии по Псковской области. Силовики блокировали прилегающую территорию, провели срочную эвакуацию 117 человек, с применением служебной собаки организовали обследование помещений. Информация о готовящемся теракте не подтвердилась.

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В результате оперативно-поисковых и специальных технических мероприятий, которые провели полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по Псковской области, установили молодого человека, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался 14-летний школьник из города Дно.

В настоящее время возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.