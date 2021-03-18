Происшествия

Полицейские вывели псковских школьников с тонкого льда на реке Великой

Четверых школьников 2007 и 2008 годов рождения вывели полицейские с тонкого льда на реке Великой в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 марта около 19.00 в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову поступило сообщение о том, что на льду реки Великой заметили несовершеннолетних. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции.

Полицейские увидели школьников на льду со стороны улицы Максима Горького и вывели их на берег. Выяснилось, что подростки учатся в шестом и седьмом классах одной из псковских школ, а проживают в районе улиц Народной и Киселева. «Свое поведение они объяснили просто: "Решили на речке погулять!"» - рассказали в пресс-службе.

Наряд ППС доставил всех учащихся домой и передал их родителям. Их проинформировали о произошедшем и попросили не оставлять детей без присмотра.

В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку. Решается вопрос о привлечении родителей этих ребят к ответственности в соответствии с действующим законодательством.