Происшествия

В четырех районах Псковской области жители фиктивно регистрировали иностранцев

Нескольких жителей Невеля, Дно, Печор и Пустошки подозревают в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, по имеющимся у ведомства данным, в городе Дно в квартире дома по улице Лермонтова местный житель, 1966 года рождения, фиктивно зарегистрировал двух граждан Республики Азербайджан.

В Печорах 28-летняя горожанка в квартире дома по улице Гвардейской осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Узбекистан. В Пустошке в феврале текущего года в доме по улице Луначарского пенсионерка фиктивно зарегистрировала гражданина Беларуси.

В Невеле в доме по переулку Кольцова не работающий мужчина, 1972 года рождения, осуществил фиктивную регистрацию гражданки Российской Федерации. Невельчанин дал признательные показания.

В настоящее время по всем перечисленным фактам проводятся проверки.

Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.