Происшествия

Житель Локнянского района довел жену до самоубийства, заставляя лаять и копать себе могилу

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Локнянского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства беременной женщины), пунктами «а», «в», «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних, беременной женщины), статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, в ходе следствия установлено, что в период с 2015 по 2019 годы мужчина, испытывая по надуманным причинам чувство ревности, систематически издевался над собственной женой. Так, в присутствии их малолетних детей и в период, когда супруга была беременна, он регулярно наносил ей удары по лицу и телу руками, ногами, металлической кочергой, отверткой, ножом, кусал ее, душил.

Неоднократно в ночное время он вывозил супругу в лес и на кладбище, где заставлял копать себе могилы, при этом угрожал причинением вреда здоровью и убийством. Также регулярно, в том числе при посторонних лицах, он оскорблял ее грубой нецензурной бранью, запрещал мыться, использовать косметику, общаться со знакомыми, угрожая физической расправой, распивая при этом спиртные напитки со своими знакомыми и родственниками, при них заставлял потерпевшую залезать под стол и лаять, подражая собаке.

Кроме того, злоумышленник в присутствии жены регулярно избивал и унижал двух их совместных малолетних дочерей, увозя с собой жену, оставлял детей на несколько суток одних в частном деревенском доме, не обеспечивая при этом достаточным количеством пищи.

Потерпевшая несколько раз обращалась в правоохранительные органы с заявлениями о противоправных действиях обвиняемого, однако каждый раз забирала заявления, рассчитывая на его исправление. После очередного жестокого избиения она, не выдержав интенсивных психологических нагрузок и физического истязания, покончила жизнь самоубийством.

Санкция части 2 статьи 110 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело направлено в Бежаницкий районный суд для рассмотрения по существу.