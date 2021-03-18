Происшествия

«Мерседес» сгорел в Пскове

Автомобиль сгорел в Пскове 21 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании поступила в 13.08.

В Гарнизонном переулке сгорел «Мерседес-Бенц» 1993 года выпуска. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в приборной панели.

В тот же день 18.35 в деревне Залазы Стругокрасненского района сгорел жилой дом. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем хозяина.

В субботу в 16.31 в деревне Захонье Гдовского района из-за короткого замыкания электропроводки в распределительной коробке в санузле загорелся жилой дом. Спасены три хозпостройки и автомобиль.

В 20.25 в деревне Стрельниково Невельского района огнем повреждена кровля бани. Причина - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В ночь на 21 марта по аналогичной причине сгорела баня в садоводстве Кебь Псковского района.

В 1.55 в деревне Затурье Себежском районе сгорела кровля в жилого двухэтажного дома. Спасены хозпостройка и летний дом. Причина пожара - неисправность печного оборудования.