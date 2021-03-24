Происшествия

Жителю Себежского района грозит пожизненный срок за убийство матери

Жителя Себежского района привлекли к уголовной ответственности за убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В начале марта прошлого года мужчина в результате очередной ссоры со своей престарелой матерью, вызванной бытовыми причинами и злоупотреблением спиртным, нанес ей два удара ножом в шею, от которых потерпевшая скончалась на месте от потери крови.

Рассчитывая скрыть преступление, злоумышленник вывез тело матери на территорию близлежащего заброшенного промышленного предприятия, где закопал. После этого он обратился в полицию с заявлением о ее якобы безвестном исчезновении.

Преступление удалось раскрыть, тело потерпевшей обнаружили, по месту жительства мужчины нашли следы и вещественные доказательства, подтверждающие совершение им преступления, в том числе орудие убийства, рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.