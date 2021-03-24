Происшествия

Три года условно получил житель Печор за хранение наркотиков

Жителя города Печоры привлекли к уголовной ответственности за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

20 июля в Печорах подсудимый договорился с неустановленным лицом о приобретении наркотического средства, передал ему деньги и получил информацию о местоположении «закладки». Наркотик он забрал и хранил для личного употребления. В этот же день при личном досмотре сотрудники ГКОН МО МВД России обнаружили у мужчины порошкообразное кристаллическое вещество белого цвета общей массой 1,39 грамма.

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года с возложением дополнительных обязанностей. Приговор пока не вступил в законную силу.