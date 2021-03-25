Происшествия

Названа предполагаемая причина возгорания в Псковской горбольнице

Предполагаемая причина возгорания в главном корпусе Псковской городской больницы — неосторожное обращение с огнем при курении одного из пострадавших. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: Сергей Макушев

Сообщение о возгорании в палате пульмонологического отделения Горбольницы поступило около 3 часов ночи. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

В результате пожара пострадали два человека. Мужчина 1975 года рождения отравился угарным газом и получил термические ожоги полости рта, дыхательных путей, головы. В настоящее время его перевели в реанимацию. Второй мужчина 1947 года рождения получил термические ожоги рук второй степени. По предварительной информации, возгорание произошло из-за курения первого.

Пожарные спасли 18 человек, эвакуировали 20 человек.