Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в Псковской горбольнице

Пожар произошел в пульмонологическом отделении Псковской городской больницы сегодня, 26 марта. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный телеграм-канал Псковской области

Как сообщили в областном комитете по здравоохранению, возгорание произошло в палате на 4 этаже пульмонологического отделения. Две постовые сестры сработали оперативно, на своих руках они эвакуировали все отделение и применили средства пожаротушения. Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания.

В результате пожара пострадали 2 человека, пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия дежурит скорая помощь, главврач больницы.

Причины произошедшего выясняются.