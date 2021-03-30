Происшествия

Безработный житель Палкинского района украл у пенсионера велосипед

Подозреваемого в хищении велосипеда установила полиция в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Новая Уситва Палкинского района от дома по улице Ленинской похитили принадлежащий пенсионеру велосипед. Полиция установила подозреваемого. Это безработный, ранее судимый за кражу местный житель 2001 года рождения. Молодой человек дал признательные показания. Возбудили уголовное дело, похищенное изъяли.

«‎Если вы оставляете велосипед где-нибудь на улице или во дворе – то не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если ваш велосипед похитили – не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где его украли. Незамедлительно позвоните в полицию и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и приметы возможных подозреваемых»‎, - обращаются к жителям Псковской области в УМВД.