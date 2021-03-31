Происшествия

Житель гдовской деревни попался на краже крышек и колец от люков

Мужчина 1980 года рождения украл крышки и два кольца от люков ливневой канализации в селе Чернево Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, подозреваемый собирался сдать крышки и кольца в пункт приема металлолома, но не успел. Похищенные элементы, принадлежащие Черневскому предприятию коммунального хозяйства, изъяли полицейские.

Как показала товароведческая экспертиза, причиненный ущерб составил 6 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Подозреваемый в краже местный житель уже дал признательные показания, добавили в ведомстве.

Устанавливается возможная причастность мужчины и к другим подобным преступлениям.