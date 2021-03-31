Происшествия

Псковские пограничники пресекли попытку контрабанды 70 тысяч пачек табачных изделий

В Невельском районе пограничники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации крупной партии табачной продукции иностранного производства на общую сумму свыше 2,5 млн рублей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Палкино пограничники остановили малотоннажный грузовой автомобиль марки «Хино» под управлением гражданина России 1987 года рождения для проверки документов.

Как выяснилось, молодой человек следовал проселочными дорогами с территории сопредельного государства в Ленинградскую область. В багажном отделении автомобиля было обнаружено порядка 70 тысяч пачек табачных изделий иностранного производства. Товарно-сопроводительные документы на перевозимый груз отсутствовали.

Выявленный груз и водитель задержаны на срок до 48 часов для выяснения всех обстоятельств правонарушения и принятия соответствующего процессуального решения

Пограничное управление напоминает, что в соответствии с пунктом 3.1 статьи 18 федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» запрещается перемещение по территории Российской Федерации физическими лицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством РФ, в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза, за исключением перемещения по территории РФ физическими лицами, достигшими возраста восемнадцати лет, указанных табачной продукции и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.