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В Локне мужчину осудили за кражу денег с банковской карты

02.04.2021 16:44|ПсковКомментариев: 0

Ранее судимого жителя поселка Локня привлекли к ответственности за кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

21 января подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, получил от потерпевшей банковскую карту и пин-код к ней для приобретения продуктов питания. На следующий день мужчина отправился в банк и снял с карты 40 тысяч рублей.

В суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Теги: #кража #локнянский район #банковские карты
Источник: Псковская Лента Новостей
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