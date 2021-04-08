Происшествия

Вандалы изуродовали «Лица героев» в Пскове

Полиция проводит проверку информации о порче фотовыставки «Лица героев» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«По фактам, опубликованным в Сети интернет, полиция проводит проверку. В рамках проверочных мероприятий осуществляется тесное взаимодействие с администрацией города Пскова», - сказали в ведомстве.

Ранее в интернете появилась информация о том, что неизвестные испортили фотовыставку «Лица героев», открывшуюся в конце 2020 года на площади Победы, около Вечного огня. Они повредили баннеры с лицами героев - вырезали глаза.

Напомним, на выставке представлены фотографии жителей региона, которые трудятся в различных сферах, обеспечивая безопасность, сохраняя здоровье граждан и помогая им в трудных жизненных ситуациях. На фото можно увидеть сотрудников Псковской городской больницы и поликлиники, Великолукской межрайонной больницы, региональных управлений МЧС России и Росгвардии.