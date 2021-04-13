Происшествия

Двух жителей Чечни осудили за попытку пересечь границу в Псковской области

Пыталовский районный суд поддержал обвинение в отношении двух жителей Чеченской республики. Они попытались незаконно пересечь государственную границу РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Суд установил, что в ноябре 2020 года двое мужчин без действительных документов на право выезда из России выдвинулись в сторону Латвии. Довести свой умысел до конца нарушителям не удалось, поскольку в 200 метрах северо-восточнее государственной границы их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Нарушителей осудили по части 3 статьи 30 - части 3 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору). Суд назначил каждому из них наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.