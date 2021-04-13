Происшествия

В Великих Луках безработный ограбил учащегося колледжа

Полиция раскрыла грабеж в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 13 апреля около павильона на рынке по Октябрьскому проспекту у учащегося колледжа 2002 года рождения неизвестный молодой человек похитил мобильный телефон с применением насилия. Потерпевший обратился с заявлением к стражам порядка.

Личность подозреваемого в грабеже установили в кратчайшие сроки. Им оказался безработный, ранее судимый 23-летний великолучанин. Он дал признательные показания. Похищенный телефон обнаружили и изъяли, возбудили уголовное дело.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет со штрафом.