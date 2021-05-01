Происшествия

Безработный обокрал женщину в Великолукском районе

Безработный и ранее судимый житель Великолукского района обокрал 38-летнюю женщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

2 мая из сумки потерпевшей в доме на улице Ленинградской в деревне Булынино Великолукского района мужчина 1974 года рождения украл 3000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого.

Кроме того, сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки раскрыли кражу велосипеда марки «Штерн», которая произошла 1 мая. Велосипед находился в подъезде дома на улице Лизы Чайкиной. В краже подозревается ранее судимый местный житель 1990 года рождения. Мужчина уже дал признательные показания.

По данным фактам возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).