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Безработный обокрал женщину в Великолукском районе

04.05.2021 16:10|ПсковКомментариев: 0

Безработный и ранее судимый житель Великолукского района обокрал 38-летнюю женщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

2 мая из сумки потерпевшей в доме на улице Ленинградской в деревне Булынино Великолукского района мужчина 1974 года рождения украл 3000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого.

Кроме того, сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки раскрыли кражу велосипеда марки «Штерн», которая произошла 1 мая. Велосипед находился в подъезде дома на улице Лизы Чайкиной. В краже подозревается ранее судимый местный житель 1990 года рождения. Мужчина уже дал признательные показания.

По данным фактам возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Теги: #кража #умвд россии по псковской области #великолукский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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