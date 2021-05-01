Происшествия

Пенсионер погиб при пожаре в Невельском районе

Пенсионер погиб при пожаре в своем доме в деревне Поздноево Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 11.46. Огонь повредил потолки и стены. На месте пожара обнаружили труп мужчины 1937 года рождения. Пожарные спасли дом и три хозяйственных постройки. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем пенсионера.

В тот же день в деревне Засеки Стругокрасненского района сгорели жилой дом, летняя кухня, сарай, бесхозный дом, а также часть дров. Причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в летней кухне. Пожарные спасли от огня два соседних дома.