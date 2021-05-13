Происшествия

Шампунь помог росгвардейцам поймать псковича, находившегося в федеральном розыске

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 15 мая экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте неизвестный мужчина похитил два флакона шампуня и скрылся.

Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия, в результате которых гражданин был задержан. Им оказался 26-летний местный житель.

При установлении его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.