Происшествия

Бежаницкие студенты сдали на металлолом украденный двигатель от трактора

Двух студентов из Бежаницкого района подозревают в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Из гаража у дома по улице Советской в селе Чихачево ночью 15 мая фигуранты украли двигатель от трактора МТЗ-80 и автомобильное колесо в сборе. Причиненный ущерб составил 53 тысячи рублей. Полиция установила подозреваемых, ими оказались двое учащихся одного из техникумов, молодые люди 2002 года рождения.

Они погрузили краденое в легковой автомобиль и увезли. Тракторный двигатель сдали в пункт приема металла.

По данному факту возбудили уголовное дело, похищенное изъяли. Идет следствие.

А в деревне Верхний Мост Порховского района ночью 15 мая из дома по улице Солнечной украли планшет, сотовый телефон, косметику, деньги и другие вещи. В этом подозревают 24-летнюю местную жительницу. Она дала признательные показания. В рамках возбужденного уголовного дела провели обыск и изъяли похищенное.

Кражи имущества полиция раскрыла также в Плюсском, Локнянском, Гдовском и Усвятском районах.