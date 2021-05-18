Происшествия

За оборот наркотиков псковичка отправится в колонию на 8 лет

Порховский районный суд признал 45-летнюю жительницу города Пскова виновной в совершении более 30 тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконном оборотом наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В июле 2017 года была создана преступная организация, члены которой занимались продажей запрещенных в России синтетических наркотических средств бесконтактным способом — через «закладки», с использованием интернета, электронных платежных систем и сервиса мгновенного обмена электронными сообщениями.

Они предварительно помещали наркотики в места «закладок», информацию о которых сохраняли на сайтах. Покупатели обращались к указанным сайтам или информационным ресурсам сервиса, обеспечивающим работу с сайтом через специальные программы, и заказывали наркотические средства — выбирали их вид, массу, город и район для приобретения, а также способ оплаты. Затем они получали номера счетов для внесения платежа. После оплаты покупки продавцы сообщали покупателям на сайте или в электронном сообщении информацию о местонахождении наркотических средств — географические координаты, адреса, приметы и фотографии с мест «закладок».

Одновременно на жилых домах и других зданиях на территории Пскова, Острова, Порхова, Опочки, Невеля, Великих Лук, города Дно и поселка Струги Красные участники преступной организации наносили граффити с указанием данных сайта для привлечения внимания.

В интернете участники преступного сообщества, используя псевдонимы, разъясняли порядок оплаты, раздавали бесплатные пробы наркотических средств для привлечения покупателей. С использованием преступной схемы подбора кандидатов они вербовали новых членов преступной организации из числа жителей Псковской области, стремящихся к незаконному обогащению. А те, в свою очередь, вовлекали в состав этой организации своих близких родственников и знакомых, рассказали в надзорном ведомстве.

Суд назначил виновной наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок ей предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу