Происшествия

Против опочанки возбудили дело за фиктивную прописку украинца

Факты фиктивной регистрации иностранцев выявили полицейские в Великих Луках и Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, в Великих Луках 12 мая в квартире дома по улице Маршала Жукова 57-летняя горожанка фиктивно прописала гражданина Узбекистана. Ведется проверка.

А 5 мая в Опочке в квартире дома на улице Автозаводской 36-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала гражданина Украины. Опочанка дала признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.