Происшествия

Решившая отдохнуть в пансионате великолучанка лишилась крупной суммы денег

Жительница Великих Лук лишилась крупной суммы денег, пытаясь забронировать номер в пансионате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина 1984 года рождения запланировала отдых в одном из приморских пансионатов на юге страны. И через интернет-сайт она попыталась забронировать в нем номер. Великолучанка перевела предоплату в сумме 50 тысяч рублей, затем ей пришло сообщение о необходимости перечислить полную сумму. После этого она поняла, что имеет дело с мошенниками, и заявила о случившемся полицию. «Есть основания полагать, что в данном случае речь идет о вредоносном сайте-дублере», - добавили в ведомстве.

Другая великолучанка, 25-летняя девушка, решила купить через один из интернет-сайтов детскую коляску, и перечислила за нее около 16 тысяч рублей. Однако, заказанную коляску так и не получила.

А две псковички и великолучанин во избежание «несанкционированного списания денежных средств» перечислили на «безопасные счета» в общей сложности более 800 тысяч рублей.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Идут проверки, отметили в ведомстве.