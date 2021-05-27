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Мужчина попытался перебросить телефоны через забор осужденным в Идрице

Мужчина попытался перебросить телефоны через забор осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии №3 в поселке Идрица Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сотрудники оперативного отдела ИК-3 на участке, прилегающем к режимной территории, задержали мужчину, когда он попытался перебросить через основное ограждение пять свертков, в которых находились восемь мобильных телефонов и три зарядных устройства.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении, запрещенные предметы изъяли в установленном законом порядке.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.