Происшествия

Два человека погибли на пожаре в Локнянском районе

Два человека погибли на пожаре в деревне Машутино Михайловской волости Локнянского района. Один из погибших - мужчина 1956 года рождения, личность второго устанавливается.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области, сообщении о возгорании в жилом доме поступило в 2.40 ночи 29 мая. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Пожарными спасена баня.

Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки в жилом доме.