Происшествия

Жителя Невеля подозревают в серии краж банковских карт

Ранее судимого невельчанина подозревают в серии краж банковских карт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, горожанин приходил в гости к знакомым, похищал их банковские карты и затем снимал с них деньги.

Так, банковская карта пропала у женщины, проживающей в квартире дома по 2-ому переулку Урицкого в Невеле. Впоследствии злоумышленники списали со счета 8 тысяч рублей. Затем в списке пострадавших оказались жильцы дома на улице Нахимсона, у которых нарушитель порядка похитил 400 рублей и банковскую карту, с которой тоже позже снял деньги. Спустя время еще одна невельчанка, проживающая на улице Урицкого, не досчиталась более 20 тысяч рублей на своих банковских счетах после пропажи карты.

Виновным во всех этих злодеяниях подозревается безработный, ранее неоднократно судимый житель Невеля 1983 года рождения. По версии следствия, злоумышленник действовал по незамысловатой схеме: заходил в гости к знакомым, где не обходилось без спиртного, и незаметно прибирал к рукам банковские карты и деньги хозяев, которые потом использовал по собственному усмотрению, уточнили ведомстве.

Полицейские возбудили уголовные дела. В настоящее время проводится расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.