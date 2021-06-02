Происшествия

Двух дачниц из Петербурга и Мурманска обокрали в Псковской области

Полиция раскрыла кражу в Локнянском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионерка из Мурманска сообщила стражам порядка, что из дачного дома в деревне Рысино украли электрообогреватель, посуду, электроудлинитель, электропроводку, одежду. В этой краже подозревают безработного жителя поселка Локня, мужчину 1982 года рождения. Часть похищенного изъяли, возбудили уголовное дело.

А пожилая жительница Санкт-Петербурга заявила в полицию, что от дачного дома в деревне Почап Плюсского района похитили более 60 метров сетки-рабицы. Полиция установила подозреваемого в краже. Им оказался 38-летний безработный местный житель, идет проверка.