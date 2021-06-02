Происшествия

Стадо кабанов держит в страхе жителей Островского района

Стадо кабанов в Островском районе держит в страхе местных жителей. Об этом сообщил очевидец в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Робин Гуд / группа «Жесть по-псковски»

По словам очевидца, в прошлом году уже поднимали вопрос о полудиких-полудомашних свиньях в деревне Котельно, которые «огромным стадом разгуливают по близлежащим деревням, разоряют огороды местных жителей, а также нарушают их покой».

Автор записи отметил, что за период осенне-зимней охоты обещали сократить численность этих животных, однако на сегодняшний день свиньи «расплодились еще больше и продолжают разгуливать по деревням, также разорять огороды и держать в страхе местных жителей».

«Весной у деревни Васьково было замечено стадо численностью около 40 взрослых особей, в котором были дикие кабаны и домашние свиньи. Сейчас встречаются домашние и дикие свиноматки с потомством по 15 свинокабанят. Стадо разгуливает по деревням Логовиново, Гришино, Котельно», - добавил очевидец.