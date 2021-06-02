Происшествия

Более 16 тысяч евро изъяли у водителя грузовика на границе в Псковской области

Попытку незаконного перемещения через государственную границу РФ наличных денег пресекли в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В салоне малотоннажного грузового автомобиля «Ивеко» среди личных вещей выявили скрытые от пограничного и таможенного контроля деньги общей суммой более 16 тысяч евро. 47-летний водитель транспортного средства не смог пояснить, по какой причине он не задекларировал деньги и скрыл факт их перемещения через границу РФ.

Деньги изъяли и передали сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия соответствующего процессуального решения.