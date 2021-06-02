Происшествия

Переломы получили двое пассажиров аэростата при жесткой посадке под Великими Луками

Переломы получили двое пассажиров аэростата при жесткой посадке под Великими Луками. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Напомним, инцидент произошел 12 июня.

Вчера в 21.50 пилот теплового аэростата - мужчина 1979 года рождения, осуществляя полет, совершил жесткую посадку в деревне Рыжково Великолукского района. По предварительной информации, в результате при приземлении пострадали два пассажира теплового аэростата — женщина 1971-го и мужчина 1986 года рождения. У них выявлены переломы. Известно, что оба пассажира — жители Санкт-Петербурга.

Как пояснили в полиции, пилот аэростата — местный житель, у него имеется свидетельство пилота.

Напомним, в период с 11 по 17 июня в Великих Луках проходит 26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Пилот аэростата, совершившего жесткую посадку, в спортивном зачете не участвовал.