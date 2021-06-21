Происшествия

В Пскове супруги потратили чужие деньги и стали фигурантами уголовного дела

Сотрудники полиции местных отделений Псковской области установили личности подозреваемых в совершении ряда краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Пскове полицейские раскрыли кражу кошелька с деньгами. По версии следствия, 28-летняя псковичка забыла свой кошелек на полке в торговом зале магазина на улице Максима Горького, в нем было 11 тысяч рублей. Об этом происшествии женщина сообщила стражам порядка. Полицейские установили, что забытый кошелек забрала супружеская пара, это подтвердила запись с камеры видеонаблюдения. Подозреваемыми оказались 43-летний пскович и его жена. Деньги супруги успели потратить практически разу. Они дали признательные показания. Полицейские возбудили уголовное дело.

В то же время в областном центре злоумышленник украл два золотых кольца и золотой нательный образок. Вор имел свободный доступ в квартиру потерпевшего на улице Советской Армии. О случившемся в полицию заявил пожилой мужчина 1949 года рождения. Нарушителем порядка оказался сын потерпевшего – безработный пскович, 1973 года рождения. Мужчина дал признательные показания, в ходе которых выяснилось, что похищенное он уже сбыл. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводится расследование и устанавливается размер причиненного ущерба.

Еще одно хищение произошло в Печорах. Здесь с дачного участка злоумышленники похитили гаражные ворота. В совершении преступления подозревается неработающий 51-летний местный житель. Ворота он доставил в пункт приема металла, где их обнаружили и изъяли сотрудники МВД. Полицейские возбудили уголовное дело.