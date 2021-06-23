Происшествия

Двух мужчин осудили за кражу трактора в Опочецком районе

Воспитывающий малолетнего ребенка мужчина и хронический больной украли трактор в Опочецком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчины подошли к припаркованному во дворе дома трактору и через незапертую дверь проникли в кабину. При помощи обнаруженного встроенного ключа зажигания один из них запустил двигатель трактора. Затем мужчины скрылись с места преступления на указанном тракторе и на своем автомобиле.

26 апреля 2020 года подсудимые продали похищенный трактор. Ущерб потерпевшему составил 219 683 рубля.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Одному из них назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком 2 года с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, а второму - наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов.