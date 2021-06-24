Происшествия

Злоумышленники попались на краже рельсов в Порховском районе

Полицейские задержали с поличным четверых жителей Псковского района, подозреваемых в краже металлоизделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, с 22 по 24 июня в Порховском районе с узкоколейной железной дороги в лесу у озера Лунево, в окрестностях деревни Подсевы, похитили более ста метров рельсов.

24 июня полицейские задержали с поличным четверых жителей деревни Карамышево Псковского района, которые перевозили похищенное на автомобиле одного из подозреваемых. По версии следствия, злоумышленники 1974, 1975, 1980 и 1982 годов рождения с помощью специальных инструментов распиливали рельсы и отвозили их в пункт приема металла. Они уже дали признательные показания.

Причиненный ущерб устанавливается. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.