Происшествия

Полицейские продолжают разыскивать пропавшего без вести лесоруба

Полицейские продолжают разыскивать без вести пропавшего Анатолия Ниткина 1969 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Анатолий Ниткин – уроженец Печорского района, жил в Пскове. В конце мая 2019 года он пропал без вести на территории областного центра. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно, на связь с родственниками мужчина не выходит.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, овальное лицо, короткие светло-русые волосы, высокий лоб, светлые глаза, дугообразные брови, прямой нос, тонкие губы.

Особая примета: на ребре правой ладони имеется татуировка «За ВДВ».

Занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. По имеющимся данным, планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.