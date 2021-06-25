Происшествия

Водителя катера, виновного в гибели людей в Пскове, приговорили к лишению свободы

Водителя катера, виновного в гибели людей в Пскове в 2015 году, приговорили к лишению свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Ночью 15 августа 2015 года мужчина находился в устье реки Псковы на катере Bayliner возле Псковского Кремля. Не имея удостоверения на право управления маломерным судном, нетрезвый мужчина самовольно, без разрешения законного владельца судна, начал движение на указанном катере с находившимися на его борту пассажирами и судоводителем.

Из-за отсутствующих практических навыков по судовождению маломерным судном мужчина допустил столкновение с бетонной опорой Ольгинского моста. В результате столкновения два пассажира получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия, законный владелец катера получил тяжкий вред здоровью.

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Сегодня, 28 июня, Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 268 РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека). Местный житель вину в совершении данного преступления в ходе предварительного следствия и в суде не признавал.

Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии- поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.