Происшествия

Полиция задержала вандала в великолукском парке

Полиция задержала вандала в великолукском парке. Об этом сообщается в группе «Луки Парк» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: группа «Луки Парк» в социальной сети «ВКонтакте»

«У некоторых великолучан в парке культуры и отдыха отдых преобладает над культурой! А мы уже обрадовались, что давно не было таких инцидентов», - написало руководство парка.

Нарушителя засняли камеры видеонаблюдения. Жителей и гостей Великих Лук призвали относиться к парку бережней. «Мы стараемся создать для вас уют и красоту. Очень печально осознавать, что эти труды не ценятся некоторыми горожанами!» - добавило руководство.