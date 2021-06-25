Происшествия

Продавщица шуб в Пскове предстанет перед судом за мошенничества

Псковичка предстанет перед судом по обвинению в совершении 22 противоправных деяний, связанных с мошенничеством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования установлено, что в период с 2016 по 2020 год жительница Пскова 1993 года рождения подрабатывала в интернете продажей меховых изделий - шуб, пончо, жилеток. В основном она реализовывала шубы через социальные сети.

«Для этого в июле 2016 года создала аккаунт - профиль. Она специально не указывала личные данные в названии аккаунта, так как не хотела, чтобы данную информацию видели посторонние. Данный аккаунт был ею удален в августе-сентябре 2020 года в связи с тем, что горожанка решила более данным видом деятельности не заниматься», - рассказали в ведомстве.

В социальных сетях женщина выкладывала объявления о продаже меховых изделий, размещала фотографии меховых изделий, указывала их цены, после чего с ней в социальных сетях связывались заказчики. Отмечается, что стоимость меховых изделий, о которых сообщалось в ее объявлениях, была значительно ниже, чем стоимость аналогичных меховых изделий в магазинах. В дальнейшем с заказчиками она поддерживала связь путем переписки в соцсетях.

«Так как ее заказчики в основном были из других регионов Российской Федерации, то они оплачивали приобретаемые у нее меховые изделия удаленно, то есть путем осуществления денежных переводов на банковские карты. Но с января 2020 года ввиду нестабильной работы поставщиков, обусловленной карантинными мерами на территории страны в связи с пандемией, доход предприимчивой псковички от продажи шуб стал уменьшаться. В тот момент обвиняемая и решила, что можно «зарабатывать» деньги за счет обмана покупателей путем получения предоплаты в размере полной стоимости шубы либо ее половины», - сообщили в пресс-службе.

При этом клиент получал заверения, что после выкупа изделия оно будет доставлено ему по указанному им адресу почтой или службой доставки. «На самом деле, выкупать шубу у поставщиков для заказчика она и не собиралась, оставляя, таким образом, денежные средства у себя», - объяснили в ведомстве.

В настоящее время фигурантке предъявили обвинение в совершении 20 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 УК РФ. Уголовное дело направили в суд.